ألفاريز: هذا هو سبب رحيلي عن مانشستر سيتي!

لماذا وافق على الرحيل من مانشستر سيتي؟

كشف خوليان ألفاريز، المنضم حديثًا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من مانشستر سيتي، عن سبب رحيله من الفريق الإنجليزي.

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ 25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الروخي بلانكوس، قبل عدة أيام مقابل 75 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وقال ألفاريز في تصريحات أثناء تقديمه: "أرغب في أن أشكر كل من جعل انتقالي هذا ممكنًا، والموظفين في اتلتيكو مدريد، وزملائي على ترحيبهم بي، منذ اللحظة الأولى شعر بحب الجماهير، ولا أستطيع الانتظار للبدء مع الفريق".

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وتابع: "أريد أن أقدم أفضل نسخة مني، وأتطور كشخص وأساعد الفريق في تحقيق الانتصارات والبطولات".

وعن سبب رحيله من مانشستر سيتي، قال: "شعرت أنني بحاجة إلى تغيير في مسيرتي، أردت تحديًا جديدًا وأشعر أن هذا النادي سيمنحني المساحة لأظهر أفضل نسخة من نفسي كلاعب".

وعند سؤاله عن العمل تحت قيادة بيب جوارديولا مع سيتي، والآن مع دييجو سيميوني: "لقد تعلمت الكثير في سنواتي الماضية، سيميوني وجوارديولا، من أفضل المدربين في التاريخ، أنا متحمس جدًا لمقابلة المدرب الذي يعني الكثير للنادي ولكرة القدم العالمية".

جدير بالذكر أن ألفاريز يستعد مع أتلتيكو مدريد، لخوض المباراة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على فياريال، مساء الإثنين القادم في ختام مباريات الجولة الأولى من المسابقة.