سبب خلافه مع رونالدو؟ السر الغريب وراء رفض توتنهام التعاقد مع تين هاج؟

هاجر الحجار
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Erik ten Hag Manchester United 2022-23Getty Images
توتنهام vs مانشستر يونايتدتوتنهاممانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

أسباب رفض توتنهام لتين هاج!

تجاهلت إدارة توتنهام، الهولندي إيريك تين هاج، في منصب المدير الفني الشاغر، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، لأسباب متعددة.

واعلن النادي الإنلجيزي مؤخرًا، عن استقالة المدرب الإيطالي للفريق أنتوني كونتي، وتم تتعين ريان ماسون مدربًا مؤقتًا للفريق اللندني.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف"، أن منصب المدير الفني بتوتنهام، كان تين هاج أحد المرشحين الأوائل له، خاصة بعد ثنائية الدوري والكأس المحلي مع أياكس.

لكن أكدت الصحيفة أن تم التراجع عن التفاوض مع تين هاج بسبب "افتقاره الكاريزما"، والشخصية القوية في التعامل مع اللاعبين.

ويستضيف توتنهام مساء الخميس، المدرب الهولندي، والشياطين الحمر، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 59 نقطة، في حين يتواجد توتنهام سابع الدوي الإتجليزي ب53 نقطة.

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