بسبب تخدير النصر للاتحاد .. رسالة مصيرية من رومارينيو إلى زملائه

هل يستمع نجوم الاتحاد إلى رسالة رومارينيو؟

رفض النجم البرازيلي رومارينيو، الحديث عن حسم نادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر "الوصيف"؛ حيث يحتاج العميد إلى الفوز على الفيحاء الليلة؛ من أجل التتويج باللقب رسميًا، قبل الجولة الأخيرة.

وقال رومارينيو في تصريحات لصحيفة "globo": "لم نحسم اللقب بعد.. نحتاج إلى فوزٍ آخر، وعلينا الحفاظ على تركيزنا لتحقيق الهدف".

وأعرب النجم البرازيلي، عن رغبته في التتويج بدوري روشن السعودي؛ لرد الجميل إلى جماهير فريقه، التي ساندتهم طوال الموسم، ولأنه اللقب الكبير الذي يفتقده في مسيرته مع العميد حاليًا.

جدير بالذكر أن الإعلام الاتحادي، حذر طوال الساعات الماضية، من ما تم وصفه بخطة نصراوية، لـ"تخدير" لاعبي العميد، بترديد مقولة أنهم حسموا لقب الدوري، وذلك للتأثير على تركيزهم، قبل لقاء الفيحاء.