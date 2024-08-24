بسبب اليورو.. جوارديولا يكشف سر تألق هالاند في بداية الدوري الإنجليزي!

السر خلف تألق هالاند وأول هاتريك في الموسم...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن سبب تألق لاعب فريقه إرلينج هالاند، وانفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد مرور جولتين من المسابقة.

وتمكن هالاند، من تسجيل هاتريك في شباك إبسويتش تاون، صباح اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من البريمرليج، ليصل المهاجم النرويجي إلى هدفه الرابع هذا الموسم.

وقال بيب جوارديولا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة حقًا، لقد بدأنا بشكل جيد ولكن مع التحولات سجل إبسويتش هدفًا، ولكننا لعبنا بشكل جيد، أنا سعيد لبداية الموسم بتلك الطريقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق للحديث عن تألق هالاند، وقال: "إنه يعتمد عليه في ركلات الجزاء، ولقد كان رائعًا في الثالث، في الموسم الماضي عانى كثيرًا خاصة في البداية، لقد شعر بالانزعاج معظم الوقت، وهذا الموسم مع فترة راحة وبدون مباريات اليورو، وصل بأجواء جيدة وأرقام لا تصدق".

وعن عودة جوندوجان إلى السيتيزينز، قال بيب: "لم نفكر في إشراكه، أمام إبسويتش، إنهم يشكلون تهديدًا جيدًا في التحولات، ولكن جوندوجان لاعب يقرأ اللعب بشكل مثالي، أنا سعيد للغاية لأنني أعلم أنه راضٍ للغاية عن عودته".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة وست هام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت القادم على ملعب لندن.