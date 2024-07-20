سبب غريب وراء إلغاء جولة إشبيلية في اليابان

إشبيلية يلغي رحلته في اليابان ويبحث عن بديل...

كان من المقرر أن يخوض نادي إشبيلية، مباراتين وديتين في اليابان، ضمن معسكر الفريق الأندلسي الاستعدادي للموسم الجديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إشبيلية، كان سيخوض جولة ودية في اليابان، خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس، وسيتخلل تلك الفترة مباراتين وديتين، قبل أن يتم الغائهما.

وأشار التقرير إلى أن الفرق التي كان من المفترض أن يواجها إشبيلية، في الجولة الودية، موقفها صعب في جدول الدوري وتخوض حربًا للهروب من مناطق الهبوط، وقد طلبا بالفعل من الشركة المنظمة تأجيل المباريات الودية.

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ورفض إشبيلية، طلب الفرق اليابانية بسبب ضغط المباريات، وتبحث إدارة الفريق الإسباني، عن مواجهات ودية جديدة، تضعها في هذا الوقت من الروزنامة، التي سيلعب فيها إشبيلية أمام سبورتينج لشبونة في البرتغال يوم الثلاثاء القادم.

ومن المنتظر أن يكمل إشبيلية مبارياته الودية، بمواجهة الاتحاد السعودي، يوم 26 يوليو الحالي، على أن يواجه ليفربول يوم 11 أغسطس، في التجربة الأخيرة قبل انطلاق مبارياته في الدوري الإسباني يوم 16 من الشهر ذاته امام لاس بالماس.