سبب احتفال بافتيمبي جوميس على طريقة الأسد

عبر اللاعب في أكثر من مناسبه من قبل عن سعادته الكبيرة لوجود تفاعلاً كبيرًا على طريقة احتفال الأسد

يعتبر احتفال المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال من الاحتفالات المميزة للغاية في عالم كرة القدم، وأكثرها استمرارية وهو من أكثر اللاعبين حفاظًا على احتفاله رغم تعدد الأندية والدوريات التي لعب بها في مشواره الاحترافي.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يحرص دائمًا على القيام بهذا الاحتفال عقب تسجيله الأهداف في كل مباراة وبمختلف البطولات، حتى أصبح ماركة مسجلة له.

وعبر اللاعب في أكثر من مناسبه من قبل عن سعادته الكبيرة لوجود تفاعلاً كبيرًا على طريقة احتفال الأسد التي يقوم بها عقب تسجيل كل هدف.

جوميس يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدف ويُقدم أداءً فنيًا أكثر من رائع مع الزعيم.

وكان اللاعب الفرنسي هداف نادي الهلال ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد كشف من قبل عن سر الاحتفال الذي يقوم به عند تسجيله للأهداف.

وسرد اللاعب قصة الاحتفال الشهير الذي يقوم به وقال : شاهدت لاعبًا برازيليًّا، يسجِّل هدفًا، ويحتفل بهذه الطريقة، فأعجبتني الاحتفالية كثيرًا، وذلك حينما كنت لاعباً في أكاديمية سانت إتيان الفرنسي.

ويقصد جوميس اللاعب البرازيلي أليكس دياز، الذي لعب لسانت إتيان مرتين 1999ـ2001 و2002ـ2003، وأدى تلك الاحتفالية بعد تسجيله أربعة أهداف في مرمى مرسيليا عام 2000.

وأضاف المهاجم الذي تُلقبه الجماهير بـ"الأسد" : "عند تصعيدي للفريق الأول قمت بهذه الحركة، وكان ذلك عندما سجلت هدفاً مع سانت إتيان في شباك مارسيليا".

وأنهى اللاعب تصريحاته ليؤكد أن هذا الاحتفال يلازمه منذ هذا الحين وأصبح يقوم به بعد تسجيل كل هدف، حتى أصبح عادة يقوم بها دومًا.

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ولكن الحقيقة أن دياز قام بهذا الاحتفال مشيرًا إلى الشعار الذي اتخذه ناديه، وهو النمر الأسود نسبة للمهاجم المالي ساليف كيتا، الذي سجل بقميص إيتيان 125 هدفًا في 149 مباراة، لذلك يعتبر أسطورة النادي ورمزه.

ويبدو أن جوميس قد أعجب بشكل الاحتفال كما لقب النمر الأسود، وأحب أن يخوض مسيرته بهذه الشراسة والقوة، فحلم باللحظة التي يتم تصعيده فيها للفريق الأول ليكون هو النمر الجديد.

ولمن تكن بداية مهاجم الهلال مثالية مع سانت إيتان، حيث خرج إعارة للدرجة الثانية قبل العودة من جديد للفريق مُجددًا وحصل على فرصة مشاركة أكبر خلال موسمين 2005/2006 و2006/2007، حتى إنه فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري عام 2007.

وواصل جوميس التألق في الموسم الثالث، ونجح في تسجيل 16 هدفًا في 35 مشاركة ليحل بذلك ثالثًا في سباق الهدافين، وحرك مسئولين في أندية تنافس على البطولة المحلية مثل ليون ومارسيليا للحصول على خدماته، لينجح ليون في ضمه ليصنع تاريخًا كبيرًا مع هذا النادي الذي ساهم بعد ذلك في تنقله بعد العديد من الأندية.

مسيرة بافتيمبي جوميس

لعب كرة القدم للشباب مع سانت إتيان قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع النادي في عام 2004، كما قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في تروي في دوري الدرجة الثانية.

وفي عام 2009، انضم إلى من سانت إتيان إلى ليون مقابل 13 مليون يورو وخلال أكثر من خمسة مواسم في ستاد جيرلان، لعب 239 مباراة رسمية وسجل 91 هدفاً، وفاز في كأس دو فرانس وكأس أبطال أوروبا في عام 2012.

في عام 2014، انتقل إلى نادي سوانزي سيتي الإنجليزي الممتاز في صفقة انتقال مجاني، بعد إعارته إلى فرنسا في مرسيليا، وقع مع جلطة سراي، حيث كان هداف الدوري بعد فوزهم بلقب الدوري التركي في عام 2018، وفي عام 2018 انتقل إلى نادي الهلال السعودي مقابل 7 مليون يورو، وهو آخر محطاته حتى الآن.

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على الصعيد الدولي شارك جوميس في 12 مباراة مع المنتخب الفرنسي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، وسجل ثلاثة أهداف، وكان جزءًا من منتخب فرنسا المشارك في بطولة أمم أوروبا 2008.

القصة الأشهر بسبب احتفال جوميس

شهدت مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القصة الأشهر بسبب هذا الاحتفال حينما أصيب طفل سعودي بحالة من الذعر، بسبب طريقة فرحة اللاعب الفرنسي بهدف الهلال الأول في مباراته مع الاتحاد.

وأظهر مقطع فيديو قيام جوميس بعد تسجيله هدف في الدقيقة 67 بالاحتفال كما يعرف عنه "احتفالية الأسد" وتصادف أحد الأطفال من جامعي الكرات أمام اللاعب وهو يحتفل، الأمر الذي تسبب في رعب الطفل وخوفه الشديد، ​وعندما رأى الطفل جوميس يكشر عن أنيابه، دفعه إلى الهروب بعيدا أمام عدسات الكاميرات.

وعقب انتهاء المباراة اعتذر اللاعب الفرنسي للطفل، وقدم له قميصه كعربون اعتذار عن الرعب الذي أصابه، وكان من أشهر قصص هذا الاحتفال.