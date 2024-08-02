الحد الأقصى 50 مليونًا.. السر خلف إصرار برشلونة على عرضه الحالي لأولمو!

برشلونة يريد أولمو ولكن...

تستمر مفاوضات برشلونة، مع لايبزيج الألماني، للتعاقد مع داني أولمو، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدارة الفريق الكتالوني، لا تريد دفع أكثر من 50 مليون لضم اللاعب.

وكانت إدارة برشلونة، قد قدمت عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين مكافآت لإنجازات اللاعب في المستقبل، ولكن إدارة لايبزيج، تطلب الحصول على 60 مليون للتخلي عن أولمو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، لا تريد دفع أكثر من 50 مليون يورو، لضم أولمو، إذ أن هذا المبلغ هو الشرط الجزائي الموجود في بند اللاعب، والذي سيسمح له بالرحيل في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، كما أن رغبة أولمو هي الرحيل عن لايبزيج، ولكن تريد إدارة البلوجرانا، الوصول إلى حل وسط من حيث طلبات الفريق الألماني.

جدير بالذكر أن داني أولمو، يأتي على رأس قائمة أولويات برشلونة، للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو.