سببت المشاكل في الماضي .. يوليان ناجلسمان وصديقته يتحديان الإعلام في يورو 2024

تعرف على تفاصيل ما حدث بينهما في ملاعب اليورو

تحدى يوليان ناجلسمان وصديقته لينا فورزينبرجر الإعلام، بعد فوز المنتخب الألماني على نظيره المجر، وذلك بعد احتفالهما أمام الجميع بالانتصار.

وبعد فوز ألمانيا على المجر ضمن منافسات دور المجموعات، توجه ناجلسمان إلى المدرجات من أجل الاحتفال مع صديقته لينا فورزينبرجر التي كانت بين الجماهير، وقام بتقبيلها أمام الجميع.

وعقب تعادل ألمانيا مع سويسرا اجتمع ناجلسمان وصديقته لينا على حافة النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وتبادلوا قبلة ثم ضحكا سويًا ولم يخفوا علاقتهما عن المصورين، ليقول المدرب الألماني: "إذا أراد الجميع التقاط صورة لها فهذه ليست علامة سيئة فأنا أحب أن يتم التقاط صور لها"، في تحدي للجميع.

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وحرصت فورزينبرجر على الحضور في مباريات المنتخب الألماني ببطولة يورو، حيث ترتدي قميص المنشافت مكتوب عليه "Julsi" اختصار اسم ناجلسمان.

وبعد دقائق من الحديث عاد مدرب منتخب ألمانيا إلى غرفة الملابس مسرعًا، من أجل الحديث مع لاعبيه، قبل السفر إلى هيرتوجيناوراخ حيث التقى لينا مرة أخرى هناك.

وكانت لينا قد تسببت في أزمة كبيرة لناجلسمان حينما كان يتولى تدريب بايرن ميونخ، حيث تسبب عملها كصحفية في صحيفة "بيلد" في غياب الثقة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وبعد تلك الأزمة أجبرت فورزينبرجر على ترك عملها في صحيفة "بيلد"، وذلك بعد أن تم إزالتها من تغطية بايرن ميونخ العام الماضي، فقد تم تحديدها كسبب رئيسي لعدم ثقة اللاعبين في ناجلسمان في غرفة تبديل الملابس، حيث تم اتهامه بتسريب أخبار النادي من خلالها.