سبايدر مان يظهر في الدوري الألماني .. تأثير أوباميانج لا يزال مستمرًا!

النجم الجابوني كان مشهورًا بتلك الاحتفالات!

شهدت مباراة الجولة الـ 32 من الدوري الألماني بين أونيون برلين وفرايبورج احتفالًا مميزًا للغاية من قبل اللاعب شيرالدو بيكر.

بيكر كان قد سجل الهدف الثاني لأونيون برلين في المباراة بحلول الدقيقة الـ 36 ليمنح فريقه أفضلية كبيرة في المباراة.

وفور تسجيله للهدف قام بيكر بالركض وقام بإخراج قناع مماثل لذلك الخاص بشخصية "سبايدر مان"، واحتفل به بالهدف الذي سجله بنفس طريقة احتفالات الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند وبرشلونة السابق.

وأضاف بيكر الهدف الثالث بعدها دقيقتين فقط قبل أن ينجح فرايبورج في تسجيل هدفين في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن فوز أونيون برلين منحهم المركز الثلاث بشكل مؤقت حتى يخوض فرايبورج مباراته في تلك الجولة.