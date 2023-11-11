سباهان لم يخسر القضية بعد .. محامي يكشف عن مفاجأة في أزمة الاتحاد لصالح إيران

قد تشهد الفترة المقبلة مفاجأة في قضية الاتحاد وسباهان من قبل المحكمة الرياضية "كاس"..

لم تكشف قضية الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني عن كل ما في جعبتها بعد، رغم إصداار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوباته على الأخير.

الفريقان كان من المفترض أن يلتقيان في الثاني من أكتوبر الماضي، على استاد نقش جهان في إيران، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن نظرًا لوجود تمثال العسكري قاسم سليماني وبعد التماثيل السياسية في مداخل الملعب، قرر مراقب المباراة إلغاءها.

الاتحاد القاري بعد التحقيق في القضية قرر مؤخرًا اعتبار سباهان مهزومًا مع تغريمه 200 ألف دولار، بالإضافة إلى حرمانه من خوض أي مباراة على أرضه في قادم الاستحقاقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على هذه العقوبات، قرر النادي الإيراني الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بحجة أن التماثيل موجودة في الملعب منذ سنوات وتم خوض عدة مباريات عليه على هذه الحال دون أي مشكلة.

حول هذا الاستئناف، أوضح فرقان أونال؛ المحامي بالاستئناف وأحد محاميي مكتب "أورال أكوزوم" التركي أن كاس قد تنصف سباهان، مستشهدًا بما حدث في تصفيات أمم أوروبا 2014 بين صربيا وألبانيا..

أونال قال لصحيفة "الرياضية" السعودية: "في تلك المباراة وقع شجارًا بسبب ظهور طائرة بدون طيار فوق الملعب تحمل العلم الألباني، مما دفع اللاعب الصربي ستيفان ميتروفيتش لجذب العلم ما أدى لوقوع شجار مع لاعبي الفريقين ليتم إلغاء المباراة ليقرر الاتحاد الأوروبي آنذاك منح صربيا النقاط الثلاث ولكن قرر الاتحاد الألباني الطعن حينها بالمحكمة الرياضية وبعد 9 أشهر قضت محكمة التحكيم الرياضية أن رد فعل جماهير الفريق المضيف ومشرفي الملعب هو الذي تسبب في هذا الخلل لتنقلب الموازين وأصبحت النتيجة فوز ألبانيا بنتيجة 3-0".

وأضاف: "في هذه القضية، بعض الممثلين يختلفون قليلاً عن ذلك سباهان هو المدعي والاتحاد الآسيوي هو المدعى عليه لن تتخذ المحكمة الرياضية قرارًا على الفور أتوقع أن المحكمة ستتخذ قرارًا بتغريم الاتحاد الآسيوي وتعويض سباهان عن الأضرار"، ويبدو من حديثه أنه لا مجال لإعادة المباراة أو اعتبار الاتحاد منسحبًا ومنح النقاط للفريق الإيراني.

وفي الإطار نفسه، أكد أوكان توفيكجي؛ المستشار الرياضي في المكتب ذاته، أن محكمة كاس لها نظامها المختلف عن الاتحادات القارية، مشددًا على أن المستندات التي ستطلبها للتحقيق قد تحدث فارقًا في القضية.

لكن خالفهم سميح الطنطاش؛ المتخصص في العلوم السياسية الرياضية، الرأي موضحًا أن اللوائح التي تمنع خلط السياسية بالرياضة واضحة، مقللًا من تأثير لجوء سباهان للكاس.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر حاليًا المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه سباهان والقوة الجوية العراقي بسبع نقاط لكل منهم، وأخيرًا يأتي أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط، مع مرور أربع جولات من المنافسة.