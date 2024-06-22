سباليتي في ورطة.. أربعة لاعبين أساسيين مرشحون للغياب عن إيطاليا في يورو 2024!

الآتزوري لا يمر بأفضل مرحلة..

حصل كل من ريكاردو كالافيوري ولورينزو بيليجريني على إنذارين في المباراة الافتتاحية لإيطاليا في يورو 2024 والتي فاز فيها الآتزوري على ألبانيا 2-1، في حين حصل جيانلويجي دوناروما وبريان كريستانتي على إنذارين في الخسارة 1-0 أمام إسبانيا مساء الخميس.

إذا تلقى أي من هؤلاء اللاعبين الأربعة بطاقات أخرى في المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد كرواتيا، فسيتم إيقافه عن مباراة دور الـ16 في حالة تأهل إيطاليا.

إذا تأهلت إيطاليا إلى الأدوار الإقصائية، فسيظل هؤلاء اللاعبون الأربعة معرضين لخطر الإيقاف خلال دور الـ16 أيضًا إذ سيتم مسح قائمة البطاقات الصفراء بعد الدور ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنه وضع مماثل بالنسبة للبطاقات الحمراء المباشرة أيضًا، الإيقاف لمباراة واحدة هو العقوبة المعتادة للاعبين الذين يتم طردهم في يورو 2024، ومع ذلك، إذا اعتبر الخطأ "خطيرًا"، فقد يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغليظ العقوبة.

وهذا ما حدث مع مدافع اسكتلندا رايان بورتيوس خلال المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا، وفي النهاية تلقى عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب تدخله على قائد ألمانيا إلكاي جوندوجان.