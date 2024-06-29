سباليتي: ليست نتيجة "فاضحة".. ولا يمكن أن أفعل ما هو أكثر!

تصريحات مثيرة من مدرب إيطاليا

أعرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن حزنه لتوديع بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد خسارة فريقه أمام سويسرا (0-2) في ثمن النهائي.

وقال سباليتي في تصريحات عقب المباراة اليوم السبت: "الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني دمّرنا من الناحية المعنوية، وافتقرنا إلى الحسم بعد ذلك".

وأضاف: "ما صنع الفارق هو السرعة والوتيرة، كانت سرعتنا أقل من إيقاعهم في الشوط الأول، حتى على مستوى الأفراد كانت هناك وتيرة مختلفة، الآن لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".

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وزاد: "لم نصل لليورو في أفضل الظروف، الطريق طويل جدًا من الآن وحتى كأس العالم، هذه مناقشة ستتم ببطء، من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من القوة والسرعة والاستمرارية والتضحية".

وأوضح أنه المسؤول عن الإقصاء من اليورو: "المسؤولية تقع دائمًا على عاتقي، الجميع مسؤول عن النتائج، سواء على مستوى المباراة أو النتائج النهائية".

وردًا على سؤال "هل القائمة الحالية هي الأفضل بين لاعبي كرة القدم الإيطاليين؟"، علق: "لا أعرف، لم يكن لدي الكثير من الوقت للتعرف على بعضنا البعض، إذا نظرت إلى الوراء، فقد خاض كل مدرب 20 مباراة تقريبًا، هناك فارق كبير بين ما كان تحت تصرفي والآخرين الذين استعدوا لبطولة أوروبا وبطولة العالم".

وختم: "لقد خرجت باليقين بأن شيئًا ما يجب أن يتغير، لكنها ليست نتيجة فاضحة، لعبنا مباراة دون المستوى ضد إسبانيا، لكن ضد كرواتيا لم تكن سيئة".