سباق مفتوح بين عمالقة الدوري الإنجليزي لخطف "بيلينجهام الصغير"

دخلت عدة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في سباق مفتوح للتعاقد مع الإنجليزي الشاب جوبي بيلينجهام، لاعب سندرلاند الواعد.

ويحظى "جوبي" الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد جود بيلينجهام، باهتمام كبير بعد تألقه مع فريق سندرلاند الإنجليزي الذي انتقل إليه الصيف الماضي، مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، تغريدة أكد خلالها أن هناك محادثات من جانب إدارة نادي كريستال بالاس للتعاقد مع جوبي بيلينجهام (18 عامًا) كأحد أهدافهم ذات الأولوية في الصيف.

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وأضاف: "يريد أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس التعاقد مع بيلينجهام الصغير، ويعمل المدير الرياضي للنادي دوجي فريدمان على إقناع اللاعب الشاب بقبول عرضهم في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأشار رومانو، إلى أن هناك عدة أندية أخرى ترغب في التعاقد مع "جوبي"، منها برينتفورد الذي يتحرك أيضًا للحصول على موافقة اللاعب الشاب.

جوبي بيلينجهام كنز سندرلاند الذي يسير على خطى أخيه

وطلب جوبي بيلينجهام، من سندرلاند طباعة اسمه الأول على ظهر قميصه الجديد وذلك لرغبته في كتابة إنجازاته وعدم التركيز على اسم عائلته الخاص، لأن شقيقه جود بيلينجهام، أصبح حاليًا اللاعب الأفضل في العالم والمرشح الأوفر حظًا لجائزة الكرة الذهبية 2024.