سبارتاك موسكو يستخدم برشلونة للسخرية من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي!

سخر سبارتاك موسكو من برشلونة بسبب أزمتهم المستمرة منذ الموسم الماضي، واستخدمه للسخرية من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

مر النادي الكتالوني بأشهر صعبة بعد رحيل ميسي وجريزمان بسبب الأزمة المالية، قبل أن يقدم بداية مخيبة للآمال هذا الموسم.

وهو في المركز التاسع في الجدول ، وقد نجح في تحقيق أسوأ بداية له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

بعد سنوات من الهيمنة ، ترك هذا السقوط برشلونة عرضة للنقد ، وسرعان ما أصبح موضع للسخرية كثيرة.

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آخر الساخرين كان نادي سبارتاك موسكو، الذي أطلق مزحة على تعطل فيسبوك ووتساب وإنستجرام مؤقتًا بالإشارة إلى برشلونة.

نشر حساب النادي الروسي على تويتر: "حتى برشلونة لم يسقط حتى الآن مثل كل هذه الشبكات الاجتماعية".

Even Barcelona is not that down right now as all these social networks 😔 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسخر فيها فريق آخر من برشلونة، إذ سبق وسخر بوروسيا دورتموند من النادي الكتالوني حينما تواجد الثنائي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 وأكدوا أنهم سوف يتدربوا على الركلات الركنية تذكريًا بهدفي كوستاس مانولاس وأوريجي والذي تسببا في خروج البلوجرانا من التشامبيونزليج موسمي 2017-2018 و2018-2019.