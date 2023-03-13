سباب طارق حامد وعنف حسين الشويش .. مهمة صعبة أمام لجنة الانضباط

إثارة مباراة الاتحاد والفيحاء لم تكن فنية فقط!

عقب نهاية مواجهة الاتحاد والفيحاء، لم يتصدر اسم لاعب بعينه موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رغم إثارة المباراة، إنما حضر وسم "لجنة الانضباط والأخلاق".

المباراة حسمتها ركلات الترجيح لينتصر العميد بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

إثارة المباراة ليست في نتيجتها فقط، إنما في أحداث العنف التي شهدتها، إذ كانت البداية من حسين الشويش؛ لاعب البرتقالي، وتدخله العنيف على البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ لاعب النمور، والذي تسبب في خروجه مصابًا في الشوط الأول، وسط اشتباك بين اللاعبين.

الشويش بشكل عام لفت الأنظار في المباراة، إذ كان بطل أكثر من تدخل عنيف بخلاف لقطة روما، ليهاجم جمهور الاتحاد حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سبًا وقذفًا له.

وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح أيضًا، انتشر فيديو لاشتباك لفظي بين لاعب وسط النمور طارق حامد، وحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، وسط ادعاءات لم يتسن لنا التأكد منها، بقيام الأول بالتلفظ بلفظ غير أخلاقي تجاه الثاني.

وبدأت الجماهير الاتحاد بمطالبة لجنة الانضباط بمعاقبة حسين الشويش، بينما جماهير الأندية المنافسة، فطالبت بمعاقبة حامد.