"سأنفجر لو كنت مكان أونانا".. أليسون يسترجع ذكريات السباعية ويعيد الفضل لصلاح!

خماسية روما لا تفارق عقل الحارس البرازيلي

وضع أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، نفسه مكان نظيره في مانشستر يونايتد أندريه أونانا، قبل مباراة الفريقين المرتقبة غدًا الأحد على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث أليسون بيكر بصراحة في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان"، عندما سئل "إذا كنت مكان أونانا غدا.. كيف سيكون رد فعلك"، فأجاب: "أعتقد أنني سأتوهج وأصل إلى أعلى درجة من التألق بل وسأنقل هذا الشعور إلى زملائي أيضًا.

وأضاف: "أنا أشعر تماما بما يشعر به أونانا الآن، سبق ولعبت بقميص روما ضد ليفربول في الأنفيلد، وأعرف تماما مدى قوة الريدز في ملعبه. لم تكن تجربة جيدة من حيث النتيجة (خسر الذئاب 5-2)، لكن هذا هو نوع المباريات التي يفضلها اللاعبون، أنا أستمتع كثيرًا عندما نلعب ضد خصوم كبار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع بيكر: "باعتبارك لاعب كرة قدم من النخبة، ستحاول استغلال الخسارة القاسية التي تعرض لها اليونايتد الموسم الماضي (0-7) لتكون حافزا من أجل التألق. لا أعرف الكثير عن لاعبي مانشستر يونايتد ولكني متأكد من أنهم يأتون إلى هنا لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابيا".

وتذكر أليسون ليلة السباعية التاريخية، قائلا: "كانت تلك المباراة مذهلة. كنا نشعر كلاعبين في تلك اللحظة أن لدينا فرصة كبيرة للفوز بالدوري، فالتغلب على مانشستر يونايتد، أحد أكبر منافسيك، على أرضك، بهذه الأجواء والنتيجة أمر لا ينسى".

وأردف: "تسجيل صلاح بتمريرتي الحاسمة؛ جعلني أشعر بسعادة كبيرة. لكنني أعتقد الآن أن الأمر ليس كذلك، نحن في لحظة مختلفة. نريد الفوز لذلك علينا أن نقدم أداءً أفضل مما نقوم به، لكني أعتقد أننا سنحقق ذلك".وحذر الحارس البرازيلي، زملائه من فخ الثقة الزائدة في سباق المنافسة على الدوري، قائلاً: "الحديث عن السباق على اللقب سابق لأوانه، لأننا فريق يعيد البناء، بالطبع نريد الفوز بالدوري، بالطبع نريد التغلب على كل منافس، لكن علينا أن نركز دائمًا على أقرب ما لدينا الآن".