"سأقطع أذنيك" .. ماسيميليانو أليجري يُهين صحفيًا ويُهدده!

مدرب يوفنتوس يُهين مدير صحيفة "توتو سبورت"

هدد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، جويدو فاسياجو مدير صحيفة "توتو سبورت"، عقب تتويج فريقه ببطولة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا.

وتوج يوفنتوس بكأس إيطاليا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد فوز صعب على نظيره أتالانتا بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأربعاء.

وقال مدير صحيفة "توتو سبورت" أنه التقى بأليجري في الممر خارج غرفة الصحافة بملعب الأولمبيكو الذي استضاف المباراة، ووجد المدرب يقول له: "اكتب الحقيقة في صحيفتك وتوقفوا عن لعب دور المحتالين مع النادي".

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وأضاف جيدو: "أليجري قال لي أنظر أعرف أين أنتظرك وسوف آتي وأقطع كلتا أذنيك وسوف أضربك على وجهك وأكتب الحقيقة في الصحيفة".

وشهدت المباراة عصبية زائدة من جانب المدرب أليجري، الذي قام بخلع زيه ورابطة عنقه، بعدما دخل في مشاجرة مع حكام المباراة، قبل تتويج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا.