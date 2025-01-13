"سأقتل طفلك" .. زوجة نجم آرسنال تكشف عن تهديدات خطيرة من الجمهور الغاضب بعد وداع كأس الاتحاد

آرسنال خسر أمام مانشستر يونايتد

يبدو أن خسارة آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي كان وقعها ثقيلًا على الجمهور، إذ وصل الأمر إلى قيام بعض الغاضبين بإرسال رسائل تهديد خطيرة إلى زوجة أحد نجوم الفريق.

الحديث عن كاي هافيترس نجم هجوم آرسنال الذي لعب مباراة قد تُوصف بأنها للنسيان أمام الشياطين الحُمر، فاللاعب الألماني لم يكتف بإهدار الكثير من الفرص الجيدة خلال اللقاء بل أضاع كذلك ركلة الجزاء الترجيحية الخاصة به مما أدى لخسارة فريقه 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

صوفيا زوجة النجم الألماني نشرت عبر حسابها على إنستجرام رسائل تهديد لجنينها الذي أعلنت عنه في نوفمبر الماضي، حيث أرسل أحدهم قائلًا "سآتي إلى منزلك وأقتل طفلك. أنا لا أمزح، فقط انتظري"، فيما أرسل آخر "أتمنى أن تتعرضي للإجهاض".

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وقد ردت صوفيا مطالبة بالاحترام، إذ كتبت للأول "أمر صادم لي حقًا أن يظن أي شخص أنه لا مشكلة في كتابة أمر كهذا"، وقالت للآخر "أتمنى أن تخجل من نفسك، لا أعرف ماذا أقول ولكن أرجوكم يا رفاق كونوا أكثر احترامًا. نحن أفضل من هذا".

من جانبها، أكدت صحيفة " The Standard" أن آرسنال لم يقف صامتًا تجاه تلك التهديدات، بل تعاون مع جهة تحقيق خارجية للوصول إلى أصحاب تلك الرسائل والسعي لأقوى إجراء ممكن ضدهم.