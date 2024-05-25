"سأفتقدكم حتى لو لم تصدقوا!".. تشافي يوجه رسالته الأخيرة ويرد على كواليس الرحيل

المدرب الإسباني تحاشى ذكر التفاصيل

تطرق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الذي يخوض آخر مبارياته رفقة النادي الكتالوني الأحد، إلى أسباب إقالته وكل ما يتعلق بهذا الملف.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد إشبيلية في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: "بالتأكيد تمنيت لو كانت هناك ظروف أخرى للرحيل، لكنني رجل النادي، وأي سؤال آخر يمكن توجيهه للرئيس والإدارة".

وأردف عن مستقبله: "ما أحتاج إليه حاليًا هو أخذ قسط من الراحة، بعد ذلك سننظر فيما يحمله لنا المستقبل".

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وأكد تشافي أنه كان "مؤمنًا بهذا المشروع" وتمنى لو استطاع إكماله، مشيرًا إلى أنه لن يكبد برشلونة العناء المادي الخاص بآخر عام في عقده.

ورفض تشافي ذكر أسباب رحيله علنًا، قائلًا إن الحظ الذي عاند برشلونة كان من ضمنها لكنه لم يكن السبب الرئيس، إلا أنه أشار إلى أن الفريق "لم يتحل بالتنافسية في أوقات كثيرة من الموسم".

وختم تشافي حديثه برسالة أخيرة قائلًا: "أشكركم جميعًا.. حتى لو لم تصدقوني.. سأفتقدكم جميعًا!".