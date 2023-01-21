"سأسافر إلى دورتموند لينضم لليفربول" .. جيرارد يطالب بيلينجهام برفض ريال مدريد!

أسطورة ليفربول سيفعل أي شيء لينضم بيلينجهام للريدز.

طالب ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول المعتزل إدارة فريقه بمحاولة ضم اللاعب جود بلينيجهام عارضًا خدماته للمساعدة في ذلك الأمر، خلال تصريحات صحفية نقلتها "ديلي ميل".

وقال جيرارد: "بيلينجهام خيار واضح أمام ليفربول، أنا مشجع كبير للنادي وأرى أنهم في حاجة للاعب مثله يقدم الإضافة الهجومية لوسط الملعب ويسجل الأهداف".

وأضاف: "أنا مستعد للسفر إلى دورتموند والخروج معه في رحلة للعشاء ثم أخذه معي وأنا عائد إلى إنجلترا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الشاب بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل قادمًا من ناديه بوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن دورتموند كان قد جدد عقد زميل بيلينجهام في الفريق يوسوفا موكوكو قبل ساعات، ويبدو أن إدارة النادي غير مستعدة للتفريط في نجومهم.