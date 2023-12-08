"سأذهب سيرًا على الأقدام" .. كارلو أنشيلوتي يسخر من انتقاله إلى السعودية بهذا الراتب التاريخي!

كارلو أنشيلوتي يثير الجدل بشأن الانتقال إلى السعودية

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، استعداده للانتقال إلى الملاعب السعودية بـ"طريقة ساخرة".

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أنشيلوتي ينتهي عقده مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وسط تباين في الأخبار، بشأن تجديده لعامٍ آخر أو رحيله لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي اليوم.. قال أنشيلوتي ساخرًا: "سأذهب إلى المملكة سيرًا على الأقدام، إذا تحصلت على عرض بقيمة 500 مليون يورو (2 مليار ريال سعودي)؛ مثل جون رام".

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ونفى المدير الفني الإيطالي في حديثه، تلقيه أي عرض من المسؤولين عن الرياضة السعودية - حتى الآن -؛ قائلًا: "لم يتواصل أي شخص معي".

وأكد كارلو أنشيلوتي، على أنه لديه نظرة إلى كرة القدم، بعيدًا عن الأموال، حيث نشأ في بيئة لا تهتم كثيرًا بهذا الأمر؛ ولكنه ربما يشعر في يومٍ من الأيام، إلى رغبته في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن السعودية، تعاقدت مع الإسباني جون رام؛ للمشاركة في "جولة الجلف" التي تستضيفها المملكة على أراضيها؛ وذلك مقابل مبلغ 500 مليون يورو.

SHAHID