"سأتقاضى راتب 15 سنة" .. كيفين دي بروينه يرد على اهتمام النصر والاتحاد لأول مرة

ماذا قال دي بروينه عن الانتقال إلى السعودية؟..

علق البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول مرة، على اهتمام المملكة العربية السعودية بـ"التعاقد معه"، وضمه لكتيبة الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين.

اسم دي بروينه البالغ من العمر 32 سنة، ارتبط بناديي النصر والاتحاد، طوال الفترة الماضية، قبل ظهور القادسية "المملوك إلى شركة أرامكو"، في الصورة.

وفتح دي بروينه في تصريحات مع قناة "HLN البلجيكية"، الباب أمام الانتقال إلى السعودية؛ قائلًا: "في عمري هذا.. عليّ أن أكون متقبلًا لكل شيء".

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النجم البلجيكي أضاف: "نحن نتحدث عن أرقام لا تصدق من المال، في نهاية مسيرتي الكروية.. إذا لعبت في السعودية لمدة عامين فقط؛ سوف أكون قادرًا على كسب مبالغ، لن أحصل عليها في 15 سنة بأوروبا".

وأشار كيفين دي بروينه، إلى أن زوجته تحب المغامرة؛ لذلك فإن الانتقال إلى الملاعب السعودية، وخوض هذه التجربة الجديدة، لن تكون مشكلة بالنسبة لها.

وشدد دي بروينه على أن المشكلة الوحيدة؛ هي ابنه البالغ من العمر 8 سنوات، والذي لا يعرف شيئًا سوى العيش في إنجلترا؛ قائلًا: "لكن.. بمجرد أن تأتي اللحظة التي يجب أن أغادر فيها؛ سيتعين التعامل مع هذه الأزمة، بطريقة معينة".

جدير بالذكر أن دي بروينه، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، منذ صيف عام 2015؛ مسجلًا 102 هدف وصانعًا 170 آخرين، خلال 382 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.