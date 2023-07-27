"سأحترم نفسي وأرحل" .. مدرب الأهلي طرابلس يلمح لمؤامرة بعد مباراة الهلال

أحمد فرهود
Al Hilal VS Ahly Tripoli - King Salman Club CupHilal Twitter
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أزمة جديدة تظهر في البطولة العربية

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ألمح طارق جراية، المدير الفني لنادي الأهلي طرابلس الليبي، إلى وجود "مؤامرة"؛ لمساعدة الفرق الكبيرة، في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد التعادل مع الهلال.

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الأهلي طرابلس تعادل سلبيًا (0-0)، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

جراية كشف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي طرابلس والهلال، عن أن القائمين على البطولة العربية، سمحوا لأندية معينة، بتسجيل بعض اللاعبين، صباح يوم الخميس.

وأضاف المدير الفني: "طلبنا نحن أيضًا، أن نضيف بعض اللاعبين، في قائمة الفريق الليبي؛ لكن.. تم رفض طلبنا على عكس بعض الأندية".

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ورفض طارق جراية، الحديث عن أحداث مباراة فريقه أمام الزعيم الهلالي؛ قائلًا وهو غاضب بشدة: "سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر".

جدير بالذكر أن جميع أندية المجموعة الثانية، تتساوى بنقطة وحيدة فقط؛ بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات؛ حيث تعادل السد القطري مع الوداد الرياضي المغربي، سلبيًا أيضًا.

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