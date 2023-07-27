"سأحترم نفسي وأرحل" .. مدرب الأهلي طرابلس يلمح لمؤامرة بعد مباراة الهلال

أزمة جديدة تظهر في البطولة العربية

GOAL

ألمح طارق جراية، المدير الفني لنادي الأهلي طرابلس الليبي، إلى وجود "مؤامرة"؛ لمساعدة الفرق الكبيرة، في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد التعادل مع الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الأهلي طرابلس تعادل سلبيًا (0-0)، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

جراية كشف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي طرابلس والهلال، عن أن القائمين على البطولة العربية، سمحوا لأندية معينة، بتسجيل بعض اللاعبين، صباح يوم الخميس.

وأضاف المدير الفني: "طلبنا نحن أيضًا، أن نضيف بعض اللاعبين، في قائمة الفريق الليبي؛ لكن.. تم رفض طلبنا على عكس بعض الأندية".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ورفض طارق جراية، الحديث عن أحداث مباراة فريقه أمام الزعيم الهلالي؛ قائلًا وهو غاضب بشدة: "سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر".

جدير بالذكر أن جميع أندية المجموعة الثانية، تتساوى بنقطة وحيدة فقط؛ بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات؛ حيث تعادل السد القطري مع الوداد الرياضي المغربي، سلبيًا أيضًا.

GOAL