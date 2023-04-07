"سأثبت براءتي للعالم بأسره قريبًا" .. داني ألفيش يوجه رسالة من محبسه!

داني ألفيش واثق من براءته.

وجه داني ألفيش رسالة إلى زوجته ومحبيه من محبسه في برشلونة مؤكدًا أنه سيثبت براءته من قضية الاعتداء الجنسي المتهم فيها مؤخرًا.

داني ألفيش لا يزال مسجونًا في برشلونة حيث يستمر في انتظار موعد محاكمته في قضية الاعتداء الجنسي، ووجهت التهمة إلى مدافع برشلونة وإشبيلية السابق وتم سجنه في يناير بعد مزاعم بشأن حادثة وقعت في ملهى ساتون الليلي في أواخر ديسمبر، حيث تم رفض طلب خروج اللاعب البرازيلي بكفالة، ورُفض طلبًا آخر الشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن جوانا سانز زوجة ألفيش، أعلنت انفصالهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" الأسبوع الماضي، حيث كتبت رسالة مؤثرة، وفعل ألفيش الشيء نفسه، حيث كتب خطابًا لسانز.

وجاء في خطاب قائد البرازيل: ”عزيزتي جوانا لقد مر ما يقرب من 8 سنوات من الحب والمودة والاحترام والرعاية المتبادلة، على وجه الخصوص في السنوات القليلة الماضية بجانبك، كل شيء يبدو أسهل وأكثر إمتاعًا، كنتِ أنتِ وأولادي داني فيلو وفيكتوريا أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".

وأتم: "سأستمر في القتال كما كنت أفعل دائمًا مؤمنًا بنفسي بدعم وثقة أولئك الذين يعرفون من أنا حقًا، سأقاتل حتى النهاية بالحب غير المشروط لأولادي وأولئك الذين ما زالوا بجانبي، لإثبات براءتي للعالم بأسره قريبًا".