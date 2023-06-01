"سأتغلب عليك" .. رسالة قوية من جوارديولا إلى "الشرطي" بوسكيتس!

وداع بوسكيتس.. دموع وفكاهة وتحدٍ من جوارديولا

لم يخل وداع سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة من الفكاهة؛ فكما تقول فيروز "كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينًا وبالتذكار أحيانًا"، لاعبو برشلونة انتهزوا الفرصة ليكشفوا بعض مما كان يدور بينهم في غرف خلع الملابس مع رسالة تحدٍ من مدربهم السابق جوارديولا للاعب وسطه السابق.

وودع برشلونة قائده سيرجيو بوسكيتس بعد 15 سنة مع الفريق الأول باحتفاليه حضرها لاعبو برشلونة، ومن لم يحضر كهداف برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ظهرا في مقاطع فيديو مصورة لتحية ووداع بوسكيتس.

جيرارد بيكيه قائد برشلونة الذي أعلن اعتزاله بداية الموسم كشف كيف وضع مشروب شوكولاته في دولاب سيرجيو ليرد الأخير بوضع "أمبولات الروائح الكريهة" في سيارة جيرارد.

واصل لاعبو برشلونة حديثهم الفكاهي وكُشف عن لقب بوسكيتس بين اللاعبين وهو "الشرطي"، سيرجيو علل ذلك اللقب قائلًا: "مهمتي كانت إصدار الأوامر في غرف خلع الملابس".

وكان جوارديولا قد وجه رسالة تحدٍ للاعبه السابق: "أعرف أنك ستكون مدربًا، انتظرك وسأهزمك وانتزع الكرة منك، تهانينا على مسيرتك يا بوسكي، قبلاتي لك".