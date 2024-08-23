فيديو | إغماء مفاجىء وانهيار .. مدافع ناسيونال يثير حالة من الذعر في كوبا ليبرتادوريس

لا يزال في العناية المركزة

لحظات من الرعب عاشها الجميع خلال مباراة ساو باولو وناسيونال في كوبا ليبرتادوريس، بسبب سقوط المدافع الأورجواياني خوان إزكويردو وتعرضه لإغماء مفاجىء.

وانهار اللاعب في وسط الملعب بعد مرور 39 دقيقة من عمر الشوط الثاني، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر بين لاعبي الفريقين، ليدخل الطاقم الطبي سريعًا لمحاولة إنقاذ الموقف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن صاحب الـ27 سنة لا يزال محتجزًا في غرفة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات لتحديد حالته الصحية.

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ومن جانبه ذكر نادي ناسيونال أن سبب الإغماء المفاجىء للاعب هو عدم انتظام ضربات القلب، وتم علاجه حاليًا بشكل مكثف، كما أن حالته أصبحت مستقرة دون وجود أي مخاطر على حياته.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ساو باولو بهدفين نظيفين، وحضرها حوالي 60 ألف مشجع في ملعب مورومبي معقل الفريق البرازيلي.