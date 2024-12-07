محب للموسيقى وتتابع كل جديد بخصوصها؟ شارك في اختبار ساوند ستورم 24 لفرصة الفوز بتذاكر لحضور حفلات عالمية

المهرجان الأكبر على الأبواب!

مهرجان ساوند ستورم 2024 هو أكبر حدث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، يقام في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2024. يتميز المهرجان بتنظيم شركة مدل بيست السعودية ويشارك فيه أكثر من 200 فنان عالمي، بما في ذلك أسماء بارزة مثل إيمينيم، وفرق موسيقية شهيرة مثل Muse و Linkin Park.

يتضمن المهرجان العديد من المسارح مثل بيج بيست ومدل تاون، مما يتيح للجمهور الاستمتاع بمزيج من الأنواع الموسيقية وأجواء استثنائية التي تلبي كل الأذواق مهما كان ما تبحث عنه من أجل تمضية وقت ممتع وحماسي على أنغام أشهر الفرق والفنانين والمطربين بالعالم!

المهرجان يعد من أبرز فعاليات موسم الرياض 2024، حيث يجمع عشاق الموسيقى من أنحاء العالم لتجربة فريدة تحت أجواء الرياض الاحتفالية.

جول وكووورة بشراكة مع المهرجان ينمحونك فرصة للفوز بتذاكر لحضور الحفل، وذلك عن طريق الإجابة على الاختبار أسفله بشكل صحيح.

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