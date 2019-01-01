ساوثجيت يوضح سبب اختيار لينجارد لقائمة المنتخب الإنجليزي

بالرغم من عدم تسجيله أي أهداف مع فريقه في 2019 إلا أن لينجارد يتواجد مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، سبب اختياره جيسي لينجارد في قائمة الأسود الثلاثة، بالرغم من تراجع مستواه.

وأعلن ساوثجيت قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتي بلغاريا وكوسوفو في فترة التوقف الدولي القادمة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

لينجارد لم يقدم مع فريقه مانشستر يونايتد، المستوى المنتظر منه منذ بداية الموسم، وانضمامه للمنتخب تسبب في غضب عارم وسط الجمهور.

برر ساوثجيت اختيار للاعب صاحب الـ 26 عاماً قائلاً: "أعتقد أنه يمتلك أفضل مما قدمه لينجارد مع مانشستر يونايتد".

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وواصل: "سبب اختيارنا له في القائمة الدولية، هو أنه يظهر دائماً بشكل جيد عندما يكون معنا ويفيد الفريق، بالفعل أعلم عن الإحصائية الموجودة حول أهدافه، ولكن لم يشارك باستمرار الموسم الماضي بسبب الإصابة".

اللاعب الإنجليزي الدولي، لم يستطع تسجيل أو صناعة أي هدف مع الشياطين الحمر منذ بداية عام 2019.

وتابع المدير الفني للأسود الثلاثة حديثه: "لقد سجل معنا هدفين وتم إلغاء هدف ثالث له في دوري الأمم الأوروبية، كما ظهر بشكل رائع في كأس العالم".