ساوثجيت يلجأ إلى سلاح كيم كارداشيان الفتاك لتحقيق حلم منتخب إنجلترا!

تقنية تساعد كتيبة الأسود الثلاثة في اليورو

لجأ جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا وعدد من لاعبيه إلى استخدام تقنية حديثة، خلال معسكر الأسود الثلاثة في ألمانيا للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية.

ويستهل منتخب إنجلترا رحلته نحو تحقيق لقب "اليورو"، الذي خسره في المباراة النهائية من النسخة الماضية على يد إيطاليا، عندما يواجه صربيا الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن خاتم أورا ينتشر بشكل كبير في منتخب إنجلترا، وهو عبارة عن خاتم يرتديه الشخص، وهو مزود بتقنية تتبع أنماط النوم والصحة ودرجة حرارة الجسم ومستويات التوتر وصحة القلب.

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وينتشر خاتم أورا بشكل كبير بين عدد من المشاهير، وأبرزهم عارضة الأزياء كيم كارداشيان، الأمير هاري، الفنانة الأمريكية جوينيث بالترو، جنيفر أنيستون، ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين كريس بول، وآخرين، حيث ترجع براءة اختراع هذه التقنية إلى الجيش الأمريكي.

وأشارت "تليجراف"، إلى أن ساوثجيت يؤمن بشدة بهذه التفاصيل البسيطة من أجل تحقيق المكاسب وأنه يعتاد استخدام مجموعة متنوعة من التكنولوجيا المتقدمة طوال السنوات الثماني التي قضاها كمدرب لمنتخب إنجلترا.

وفي هذا السياق، تم رصد نجمي منتخب إنجلترا، كونور جالاجر ومارك جويهي، وهما يرتديان الجهاز عالي التقنية أثناء تدريبات إنجلترا هذا الأسبوع، وكذلك كان ساوثجيت وجزء من فريقه التدريبي.

كذلك المدافع جون ستونز هو بالفعل مستخدم قديم لهذا الخاتم وصرح قبل عام لمجلة "Face": "أول شيء أفعله بمجرد نهوضي من السرير هو التحقق من خاتم أورا الخاص بي لمعرفة كيف نمت".

