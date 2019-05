ساوثجيت يضم كين لقائمة إنجلترا لنهائيات دوري أمم أوروبا

أعلن جاريث سواثجيت المدير الفني لفريق منتخب إنجلترا عن قائمة فريقه لمباريات نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا التي تقام خلال يونيو المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" في تغريدة نشرها قبل قليل.

وشهدت القائمة تواجد اللاعب هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير المصاب والذي من المتوقع أن يعود في نهائي دوري أبطال أوروبا بين السبيرز وليفربول.

وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - جاك بوتلاند - توم هيتون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - كيرين تيريبييه - كايل ووكر - هاري ماجوير - جو جوميز - جون ستونز - مايكل كين - بين شيلويل - داني روز.

وسط الملعب: جوردان هندرسون - إيرك داير - ديكلان رايز - فابيان ديلف - وارد بروميس - هاري وينكس - ديلي آلي - روس باركلي - جيسي لينجارد.

