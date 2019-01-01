ساوثجيت يشير إلى هشاشة إنجلترا رغم الانتصار بسباعية

ساوثجيت غير راض عن فريقه رغم الانتصار بسباعية على مونتينيجرو

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إنه غير راض عن الهشاشة التي ظهر بها الخط الخلفي للأسود الثلاثة خلال مواجهة مونتينيجرو.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار عريض على حساب ضيفه مونتينيجرو بسبعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول ذلك، قال جاريث ساوثجيت إن الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال المواجهة كان مميزًا ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يجب أن تتكرر.

وأضاف: "العمل الهجومي كان مثاليًا، اللاعبون أجادوا صناعة الفرص وتسجيلها وليس هناك أية ملاحظات على عملهم سواء من بدأوا أساسيين أو من شاركوا كبدلاء"

وتابع: "لا يمكن السكوت عن الهشاشة التي ظهرت في الخط الخلفي، اختراق الدفاعات بالنسبة لنا في أي مواجهة يكون أمرًا سهلًا للخصم"

وأردف: "هذه المشكلة يجب حلها قبل كأس الأمم الأوروبية، لا يمكن خوض منافسات اليورو بهذا الشكل إذا أردنا السير على خطى ما فعلناه في كأس العالم والذهاب بعيدًا"

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد حل في المركز الرابع خلال منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.