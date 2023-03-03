ساوثجيت يزيد أوجاع ميسون جرينوود بقرار صارم!

محروم من تمثيل بلاده!

يبدو أن مسيرة ميسون جرينوود الدولية انتهت قبل بدايتها، بعد الأزمة التي مر بها في الفترة الماضية، حيث تم القبض عليه والبقاء رهن الاعتقال بسبب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء على فتاة قبل أن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه بشكل نهائي خلال شهر فبراير المنصرم.

وذكر تقرير جديد أن جرينوود لن يلعب مع إنجلترا مرة أخرى بينما يتولى جاريث ساوثجيت المسؤولية، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، لن يظهر جرينوود مع منتخب بلاده مرة أخرى طالما ساوثجيت هو المدير الفني.

وزعم التقرير الإنجليزي أن جرينوود الذي لا يزال موقوفًا أثناء إجراء يونايتد تحقيقًا داخليًا بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضده، لم يتخل عن اللعب مع الأسود الثلاثة ورفض سابقًا تمثيل منتخب جامايكا.

قبل تعليقه إلى أجل غير مسمى من قبل يونايتد في يناير من العام الماضي، لم يلعب جرينوود مع إنجلترا منذ مباراته الأولى والوحيدة في سبتمبر 2020، حيث شارك لمدة 12 دقيقة أمام أيسلندا، قبل أن يتم استبعاده من معسكر المنتخب رفقة زميله فيل فودين بسبب كسر قواعد الحظر، والسهر رفقة امرأتين.

الجدير بالذكر أن يونايتد يحقق حاليًا في جميع الخيارات الممكنة بخصوص جرينوود، بما في ذلك احتمال إعادة دمجه في الفريق أو قطع العلاقات تمامًا.