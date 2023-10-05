ساوثجيت ردًا على جدل هدف ليفربول أمام توتنهام: لا أحب تقنية الفيديو ولكن!

مدرب إنجلترا يفتح النار على تقنية الفيديو...

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لا يحب تقنية الفيديو، بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث طرد الحكم لاعبين من ليفربول وألغى هدفًا بداعي التسلل اتضح لاحقًا باعتراف لجنة التحكيم نفسها أنه كان سليمًا.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عن سؤاله عن الجدل التحكيمي في قمة ليفربول وتوتنهام: "أنا لا أحب تقنية الفيديو، ولكن يجب علينا أن نتقبل قرارات التحكيم".

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وتابع: "تجربتي الأولى في ذلك، كانت أثناء مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، عندما ألغى الحكم هدف لينجارد، وما زلنا غير متأكدين إذا كان الهدف الذي أخرجنا من البطولة شرعيًا أم لا".

وتابع: "أنا لا أحب ذلك، ولكني أعتقد أنه يجب أن نقبل قرارات الحكام فقط، وأنا أعلن أيضًا أنه من غير المرجح أن نعود إلى عالم لا نمتلكك فيه التكنولوجيا كجزء من عملية صنع القرار".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب فالمر.