ساوثامبتون ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ساوثامبتون 1×0 ليفربول

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19' تسديدة قووووية من مينامينو ولكن مكارثي يمسك بالكرة

ملغي لليفربول بسبب تسلل على روبيرتو فيرمينو

17' ركنية لليفربول، دفاع ساوثامبتون يشتت الكرة وترتد إلى إليوت الذي يسددها بقووة ولكن الدفاع يعترضها

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريدموند يسجل الهدف الأول للساوث، تسديدة مقوسة رررائعة على يسار أليسون

9' أووووووووه أليسون يتصدى لفرررصة خطيررررة للساوث بعد انفراد من بروخا الذي راوغ مدافع ليفربول

تعطل اللعب لعلاج كوناتي بعد التحام بينه وبين ماتيب في ضربة ركنية للفريق

6' محاولة لليفربول، تمريرة من إليوت إلى ميلنر الذي يحاول لعب عرضية لجوتا ولكن الدفاع يعترض الكرة

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب ليفربول

انطلاق المباراة

تشكيل ساوثامبتون:

التشكيل | 3-4-2-1

أليكس مكارثي

محمد ساليسو - ليانكو - جاك ستيفنز

ناثان تيلا - جيمس وارد بروس - إبراهيما ديالو - كايل وولكر بيترز

ناثان ريدموند - محمد اليونسي

أرماندو بروخا

🔴 T E A M S H E E T ⚪️



Your #SaintsFC side to take on #LFC under the lights: pic.twitter.com/5X0Fy9ZjPL — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 17, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

كورتيس جونز - جيمس ميلنر - هارفي إليوت

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - تاكومي مينامينو

🟡 TEAM NEWS 🔴



This is how we line up for #SOULIV tonight 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022

في المقابل، يحتل ساوثامبتون المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة ويرغب في إنهاء الموسم بأقوى صورة ممكنة خاصًة وأن مواجهة اليوم هي الأخيرة له على ملعبه ووسط جماهيره.

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز من أجل المحافظة على حظوظه في التتويج باللقب حتى الثواني الأخيرة من الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ساوثامبتون في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 على ملعب سانت ماري.