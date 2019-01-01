ساوثامبتون ضحية أرسنال المفضلة في "إمارات"

أرقام إيجابية لأرسنال بعد الفوز على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نجح أرسنال في الفوز على ساثامبتون بثنائية نظيفة في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الجانرز نجح في الوصول إلى المركز الرابع بعد الفوز على ساوثامبتون مستغلًا تعثر مانشستر يونايتد أمام ليفربول.

ويعد القديسين أكثر فريق خسر على ملعب "إمارات" بصورة متتالية إذ فاز الجانرز في 15 مباراة وتعادل 5 مرات.

سندرلاند جاء ثانيًا في قائمة الضحايا بـ 16 مباراة دون انتصار يليه فولهام بواقع 14 مباراة ثم ليستر سيتي وبولتون في 13 لقاء.

📊 لاكا هو أول لاعب يسجّل لـ أرسنال في 4 مباريات متتالية على ملعبهم منذ -طيّب الذكر- فان بيرسي في عام 2012 pic.twitter.com/rwhUIJW7Rf — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

وشارك هنريك ميختريان في آخر 4 أهداف لأرسنال أمام ساوثامبتون بتسجيل 3 وصناعة هدف.

ألكسندر لاكازيت حقق إنجازًا هامًا أيضًا بالتسجيل في آخر 4 مباريات على التوالي في "إمارات" وهو ما لم يقوم به لاعب آخر منذ فان بيرسي في 2012.

جدير بالذكر أنّ ارسنال يواجه بورنموث يوم الأربعاء المقبل في الجولة 27 من البريميرليج.