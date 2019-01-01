النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثامبتون ضحية أرسنال المفضلة في "إمارات"

التعليقات()
Getty Images
أرقام إيجابية لأرسنال بعد الفوز على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نجح أرسنال في الفوز على ساثامبتون بثنائية نظيفة في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الجانرز نجح في الوصول إلى المركز الرابع بعد الفوز على ساوثامبتون مستغلًا تعثر مانشستر يونايتد أمام ليفربول.

ويعد القديسين أكثر فريق خسر على ملعب "إمارات" بصورة متتالية إذ فاز الجانرز في 15 مباراة وتعادل 5 مرات.

اختيارات المحررين

سندرلاند جاء ثانيًا في قائمة الضحايا بـ 16 مباراة دون انتصار يليه فولهام بواقع 14 مباراة ثم ليستر سيتي وبولتون في 13 لقاء.

وشارك هنريك ميختريان في آخر 4 أهداف لأرسنال أمام ساوثامبتون بتسجيل 3 وصناعة هدف.

ألكسندر لاكازيت حقق إنجازًا هامًا أيضًا بالتسجيل في آخر 4 مباريات على التوالي في "إمارات" وهو ما لم يقوم به لاعب آخر منذ فان بيرسي في 2012.

جدير بالذكر أنّ ارسنال يواجه بورنموث يوم الأربعاء المقبل في الجولة 27 من البريميرليج.

 

إغلاق