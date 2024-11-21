مفاجأة .. سان مارينو تمتلك فرصة قوية للتأهل إلى كأس العالم 2026

لم يسبق للفريق المشاركة في أي بطولة دولية كبرى

مفاجأة من العيار الثقيل قد تشهدها بطولة كأس العالم 2026، وذلك بتأهل منتخب سان مارينو بعد نتائجه الأخيرة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سان مارينو نجحت في احتلال صدارة مجموعتها في دوري الأمم هذا الأسبوع، بعد فوزها على ليختنشتاين يوم الإثنين الماضي، مما عزز فرصتها في التأهل إلى كأس العالم 2026.

المثير في الأمر، أن هذا الفوز كان الثاني على الإطلاق في أي مباراة تنافسية للمنتخب المغمور، بعد شهرين فقط من انتصاره الأول ضد نفس الفريق أيضًا، مما ساعد على الصعود من قاع تصنيفات الفيفا بعد الحصول على سبع نقاط من أربع مباريات، ليحتل المركز الأول في مجموعته بدوري الأمم، والتي تضم جبل طارق وليختنشتاين.

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وبعد هذه النتائج، تتمتع سان مارينو بفرصة التأهل تلقائيًا إلى تصفيات المونديال، على الرغم من أنها ستحتاج إلى أن تلعب الكثير من النتائج لصالحها حتى يحدث ذلك.

وتبدأ تصفيات كأس العالم للدول الأوروبية في مارس 2025، حيث تتنافس 12 مجموعة من خمسة وستة فرق على مكان في البطولة، على أن يتأهل الفائزون الـ12 في المجموعات بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يدخل الـ12 وصيفًا إلى المرحلة الفاصلة.

وهناك أيضًا أربع أماكن أخرى للعب في الملحق، لأفضل فائزين في مجموعات دوري الأمم، ممن فشلوا في احتلال المركزين الأول والثاني في تصفيات كأس العالم المنفصلة.

يذكر أن سان ماريو لم تحصل سوى على 3 نقاط فقط في جميع تصفيات اليورو وكأس العالم، ولم يسبق لها المشاركة أبدًا في أي بطولة دولية كبرى، مما جعل البعض يطلق على منتخبها لقب "الأسوأ في العالم".