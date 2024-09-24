بعد بلاغ السلطات .. الاتحاد الأوروبي يحرم سان سيرو من استضافة نهائي دوري الأبطال

تم فتح الباب أمام الجميع

اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا حاسمًا، اليوم، الثلاثاء، بسحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027 من ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

سان سيرو تم اختياره كمكان لاستضافة النهائي في شهر مايو الماضي، ولكن ليس من المضمون في الوقت الحالي جاهزية الملعب بالشكل الكافي لإقامة هذا الحدث الكبير عليه.

ويأتي ذلك بسبب احتمالية تأثر الملعب بأعمال التجديد المخطط لها، والتي من المقرر أن تتم قبل استضافة إيطاليا لبطولة يورو 2032، ومن المرجح أن تتم عمليات إعادة التطوير في مرحلة ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعدما قامت السلطات المحلية الإيطالية بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر، قرر الأخير بشكل رسمي إعفاء سان سيرو معقل الثنائي ميلان وإنتر من استضافة المباراة، ليتم فتح المجال للملاعب الأخرى في القارة العجوز.

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ومن المقرر أن يتم تحديد مكان استضافة نهائي نسخة 2027 من البطولة التي يحمل لقبها نادي ريال مدريد الإسباني في حوالي مايو 2025.