ساني: المقارنة مع جيجز؟ مستحيل

نجم مانشستر سيتي يرى أنه مازال بعيدًا عن تلك المقارنة بأسطورة اليونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى ليروي ساني نجم مانشستر سيتي أنه مازال بعيدًا عن المقارنة بالأسطورة ريان جيجز، كما أكد استمتاعه بالمنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

الجناح البلجيكي يُعد أحد أفضل الأجنحة في البطولة الإنجليزية خلال العامين الأخيرين، وقد قارنه البعض بأسطورة الجانب الأيسر في مانشستر يونايتد.

ساني علق على تلك المقارنة قائلًا "أقارن نفسي بجيجز؟ مستحيل أن أفعلها. ألا ترى أي نوع من اللاعبين كان هو، هو أسطورة لمانشستر يونايتد والبريميرليج. كيف كان يلعب وخاصة كم من الألقاب فاز بها، أنا تقريبًا لست هنا".

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أضاف "أحب بالتأكيد أن يقوم الناس بتلك المقارنة، لأن هذا يعني أنني أقوم بأشياء جيدة وهذا يجعلني سعيدًا حقًا".

وعن المنافسة مع ليفربول ومطاردتهم في صدارة البريميرليج، إذ يبتعدون بفارق 4 نقاط، قال ساني "أعتقد أن هذا يُسبب المزيد من المتعة، لأنه يمنحنا المزيد من الحوافز والرغبة في العمل الجاد".

"ليفربول يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة. لقد وصلوا نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، ولذا يعلمون جيدًا ما الذي يتوجب عليهم عمله. جميعنا يعرف ما فعلناه في الموسم الماضي، نحن نواصل فعله هذا الموسم ونحن جميعًا ندرك ما الذي علينا فعله وهذا الأهم".