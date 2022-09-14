ساني: الحظ ساعدنا ضد برشلونة

برشلونة أهدر العديد من الفرص

كشف جناح فريق بايرن ميونخ، ليروي ساني أن فريقه كان محظوظًا في فوزه يوم أمس على نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

حيث أقيمت المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، واستطاع العملاق البافاري تحقيق الفوز بنتيجة 2-0، وسجل ليوري هدف فريقه الذي حسم اللقاء.

ويرى ساني أن الفريق الكتالوني قد تطور بصورة ملحوظة مع المدرب تشافي هيرنانديز وبات يقدم عروضًا أفضل في الفترة الحالية.

حيث ظهر برشلونة بصورة رائعة للغاية يوم أمس على ملعب أليانز أرينا وهدد مرمى الحارس مانويل نوير أكثر من مرة وكان قريبًا من التسجيل.

أداء البلوجرانا كسب احترام الجميع حتى لاعبي بايرن ميونخ، حيث أعجب ساني بالمستوى الذي ظهر به فريق المدرب تشافي، فيما يرى أن العملاق البافاري كان محظوظًا.

وقال لقناة "TyC Sports": "برشلونة أفضل بكثير من الموسم الماضي، ومع تشافي هيرنانديز يمكنك القول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة الآن".

وواصل: "يجب أن نكون صادقين وأن نعترف بأن الحظ كان في صالحنا في هذه المباراة".

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ويأتي حديث ساني بعد تألق الحارس نوير أمام روبرت ليفاندوفسكي الذي أهدر أكثر من فرصة محققة مع زميله بيدري كذلك، حيث اقترب برشلونة من التسجيل أكثر من مرة لكنه لم يوفق.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة بين برشلونة وبايرن ميونخ ستكون في الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب سبوتيفاي كامب نو في إسبانيا، في الـ 26 من شهر أكتوبر المقبل.