سانيول ينتقد عودة ليوناردو إلى باريس سان جيرمان

التجربة الثانية للبرازيلي مع بطل فرنسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ويلي سانيول، النجم الفرنسي السابق، تشككه من صحة قرار تعيين البرازيلي ليوناردو مجدداً كمدير رياضي لباريس سان جيرمان.

ليوناردو أُعلن عودته لمركزه الذي احتله ما بين 2011 و2013 مع النادي الباريسي ليحل محل أنتيرو هنريكي في الإدارة الفنية.

وقال سانيول مع "آر إم سي": "ليوناردو قام بأشياء طيبة مع باريس، تعاقد مع فيراتي وقتها، ولكن الكرة تغيرت الآن وطريقة العمل أكثر تركيزاً".

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صِف هذه الصورة في كلمة واحدة.. 👇 pic.twitter.com/WptsupgFZX — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

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وواصل: "للحكم على ليوناردو يجب النظر على مجمل أعماله، في ميلان صرف قرابة 200 مليون ولم يتأهل الفريق لدوري الأبطال".

وختم: "صرف أموال وجعل الفريق يعاني من قواعد اللعب النظيف، في رأيي آخر تجربتين له كمدير رياضي لم تحققا النتائج المرجوة".

وعمل ليوناردو الموسم الماضي مع ميلان برفقة باولو مالديني، ولكن الفريق حل خامساً وسيلعب الدوري الأوروبي.