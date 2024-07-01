"أمر مخزٍ".. مدرب جورجيا ينفجر غضبًا: الكهرباء كانت مقطوعة عن غرفة الفار أمام إسبانيا!

ماذا قال سانيول؟

لم يكن ويلي سانيول، مدرب جورجيا، سعيدًا بالأداء التحكيمي في مواجهة إسبانيا، التي حسمها لاروخا بنتيجة (4-1) مساء أمس الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وودع المنتخب الجورجي بطولة اليورو بعد أداء مميز في دور المجموعات، ليضرب المنتخب الإسباني موعدًا مع ألمانيا، أصحاب الأرض، في ربع النهائي.

وقال سانيول في تصريحات لـ"بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي في غرفة تقنية الفيديو".

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وأضاف: "هدف رودري، الذي أعاد إسبانيا إلى المباراة (1-1) لم يكن يجب أن يحتسب، من الواضح أن موراتا كان متسللًا (أعاق رؤية الحارس للكرة)".

وواصل: "في الشوط الأول كنا منظمين بشكل جيد، قررنا منح الكرة لإسبانيا ودافعنا بشكل جيد، لكن نقطة التحول كانت الهدف الأول لإسبانيا، حيث أصيب لاعبنا ولم يخرج أحدهم الكرة، والحكم لا يقول شيئًا ويسمح باستمرار اللعب".

وختم: "من الواضح أن موراتا في موقف تسلل، أعتقد أنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في الحافلة، لا أعرف، إنه لأمر مخزٍ".