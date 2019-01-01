سانشيز يتعرض للإصابة أمام الأرجنتين

تعرف على إصابة سانشيز في كوبا أمريكا

تعرض أليكسيس سانشيز، هداف تشيلي التاريخي، لإصابة في الدقيقة 16 من مباراة الأرجنتين على تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا.

الأرجنتين نجحت في أول ثلث ساعة في التقدم بهدفين نظيفين وحجز المركز الثالث مؤقتًا.

وخرج سانشيز بعد ربع ساعة من المباراة وحلّ جونيور فيرنانديز بديلًا.

التقارير الطبيبة الأولية كشفت إصابة اللاعب في الأوتار بالقدم اليمنى مما قد يؤجل عودته إلى مانشستر يونايتد.

تشيلي خسرت نصف النهائي أمام بيرو لتفشل في الحفاظ على اللقب بعد تحقيقه عامين على التوالي.