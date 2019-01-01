سانشيز يتعرض للإصابة أمام الأرجنتين
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
تعرض أليكسيس سانشيز، هداف تشيلي التاريخي، لإصابة في الدقيقة 16 من مباراة الأرجنتين على تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا.
الأرجنتين نجحت في أول ثلث ساعة في التقدم بهدفين نظيفين وحجز المركز الثالث مؤقتًا.
وخرج سانشيز بعد ربع ساعة من المباراة وحلّ جونيور فيرنانديز بديلًا.
التقارير الطبيبة الأولية كشفت إصابة اللاعب في الأوتار بالقدم اليمنى مما قد يؤجل عودته إلى مانشستر يونايتد.
تشيلي خسرت نصف النهائي أمام بيرو لتفشل في الحفاظ على اللقب بعد تحقيقه عامين على التوالي.
🔹"يصل لي النشيد عندما يبدأ، كما يحدث للجميع، كل واحد يعيشه بطريقته الخاصة"🗨️— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019
هكذا علق ميسي سابقًا عن عدم ترديده للنشيد الوطني قبل انطلاق المباريات، دون الكشف عن السبب وراء ذلك🗣️
ولكن في كوبا أمريكا 2019 فاجأ ليو، الجميع بترديده للنشيد، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للمنتخب.🇦🇷👇 pic.twitter.com/hZycn8em9v