سانشو يعقب على إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد هذا الصيف

شائعات كان يجب أن يرد عليها..

تحدث جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، على التكهنات المتعلقة برحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه يركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب ولا يكترث لشائعات الصحافة.

ومنذ بداية الصيف وأراد مانشستر يونايتد إعادة الدولي الإنجليزي إلى البريميرليج مجددًا، لكن مطالب دورتموند المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.

الاتفاق بين ممثلي اللاعب وإدارة يونايتد موجود بالفعل، إلا أن الاتفاق بين الناديين صعب للغاية، إذ يرفض دورتموند التفريط في نجمه بأقل من 120 مليون يورو.

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سانشو تحدث للمرة الأولى عن الشائعات وإذا كان يتمنى أن تختفي وقال "لا، وسائل الإعلام هي وسائل الإعلام، سيحاولون دائمًا صناعة قصة، ولكن هذه هي الطريقة التي عليك أن تدير بها الأمور".

كما أضاف "بالنسبة لي، أركز فقط على ما أقدمه في كرة القدم، أريد أن أفعل ما هو أفضل لفريقي وأن أحقق الألقاب في نهاية كل يوم".

وتابع مجيبًا على إذا ما كان يرى قيمته تصل إلى 120 مليون يورو "أعتقد أنه شعور جميل أن تكون قيمتك كبيرة، ولكن مرة أخرى، لا أنظر حقًا إلى الأمر بهذا القدر".

وأتم "بالنسبة لي يتعلق الأمر بعمل جيد لي ولفريقي. أعرف ما يمكنني القيام به، وإذا لعبت بشكل سيئ فأنا أشعر بالانزعاج من نفسي وأحاول إصلاح الخطأ في المباراة التالية".

الجدير بالذكر أن دورتموند قد أعلن في وقت سابق استمرار صاحب الـ20 عامًا في سيجنال إيدونا بارك بالموسم المقبل رغم شائعات انتقاله إلى اليونايتد.