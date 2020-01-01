سانشو يصدم مانشستر يونايتد ويعترف بتشجيع تشيلسي

الهدف الأبرز لمانشستر يونايتد مشجع لتشيلسي.. صدمة أم مجرد شيء عابر؟

اعترف جناح بوروسيا دورتموند والنجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو أنه كان مشجعًا لنادي تشيلسي منذ سنوات وعندما كان طفلًا.

وارتبط سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، كأبرز لاعب يريد الشياطين الحمر التعاقد معه.

وحين وُجه سؤال لسانشو في 2019 حول ما إذا كان مشجعًا لنادي تشيلسي في صغره أم لا، لم ينكر النجم الإنجليزي أن ذلك حدث بالفعل.

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وفي مقابلة أجراها مع صحيفة تيلجراف منذ حوالي سنة، كشف سانشو على الملأ هذه المعلومة التي ظلت تتسرب في الأوساط المقربة منه.

وقال وقتها: "نعم هذا صحيح، لن أكذب لأنني لا أفعل ذلك عادة، كنت مشجعًا لنادي تشيلسي في صغري، تعلقت بهم عندما كنت طفلًا"

حتى الآن، يبدو أن سانشو سيكمل مسيرته مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم المقبل حسب تصريحات المدير الرياضي للنادي والذي أكد أن اللاعب لن يرحل.

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يذكر أن سانشو كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي في تجربته السابقة قبل الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى دورتموند.