سانشو يجبر ليفربول على زيادة راتب محمد صلاح

ما دور سانشو في تحسين عقد صلاح مع ليفربول؟

يضطر نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد محمد صلاح، لاعب الفريق، حال قرر إتمام التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند بعد توقف مفاوضات ضم تيمو فيرنر من لايبزيج.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نفى إمكانية التعاقد مع فيرنر مما يؤكد صحة التقارير الصحفية التي ربطت ثاني الهدافين في البوندسليجا بالرحيل إلى تشيلسي.

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وبجانب فيرنر، فإن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ارتبط بارتداء قميص ليفربول خاصة وأنّ اللاعب أكد حبه للريدز حتى أنّه يختار الفريق في ألعاب الفيديو.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن ليفربول سوف يوجه أنظاره نحو التعاقد مع سانشو من دورتموند، لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل المطالب المالية للفريق الألماني وكذلك للاعب نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جلب سانشو سوف يتطلب على الأقل 80 مليون إسترليني، وبسبب ارتفاع راتب اللاعب، فسوف يضطر ليفربول إلى زيادة رواتب نجوم الفريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال أصرّ كلوب على ضم سانشو فسوف تسعى الإدارة بكل الطرق لإتمام الصفقة، وفي حال رحل صلاح أو ماني عن الفريق بالصيف، فإن جلب موهبة دورتموند سيصبح إلزاميًا.

جدير بالذكر أنّ دورتموند اختار بديل سانشو من الدوري الإسباني وتحديدًا فيران توريس لاعب فالنسيا.