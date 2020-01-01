سانشو: أود اللعب حتى سن 100 عام

جناح بوروسيا دورتموند والمطلوب من ليفربول وريال مدريد وتشيلسي يتحدث عن رغبته في ممارسة كرة القدم لأطول فترة ممكنة

قال النجم الدولي الإنجليزي جوردان سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند إنه يرغب في ممارسة كرة القدم بشكل متواصل حتى عمر 100 عام.

وكان سانشو قد أصبح حديثًا للصحف الأوروبية في الفترة الأخيرة بعد تألقه الذي خلّف اهتمامًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية بخدماته.

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وحول ذلك، قال سانشو إنه يشعر بمسؤولية كبيرة كلما ارتدى القميص واستعد للمشاركة في مباراة جديدة، حيث أن حجم الثقة فيه يجب أن ينعكس على أدائه.

وأضاف: "قبل المباراة لدي طقوس خاصة، استمع إلى موسيقى أحبها، ولأنني أعلم أن الجميع يشاهدون ويترقبون، فإذا كان الجو باردًا لا أريدهم أن يأتوا ليدعموا الفريق دون أن يجدوا ما يسرهم"

وتابع: "أريد أن تعود الجماهير من الملعب سعداء بأنهم خرجوا وشاهدوا العرض المنتظر والنتيجة التي ينتظرونها، أحاول فقط أن أنهي كل المباريات فائزًا وأن أحصل على تلك العقلية الرابحة في كل المباريات التي أخوضها"

وأردف: "أريد ممارسة كرة القدم لفترة طويلة، إذا كان الأمر بيدي فإنه لا مانع من أن أظل أمارس اللعبة يوميًا حتى أصل إلى عمر 100 عام"

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يذكر أن سانشو يقدم موسمًا مميزًا مع بوروسيا دورتموند، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 14 آخرين، ويعد أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي.