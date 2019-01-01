سانشو: لا أخطط للرحيل عن بروسيا دورتموند ورويس قدوتي

تعرف على تصريحات سانشو عقب انتهاء السوبر الألماني

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نفى جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند شائعات رغبته الرحيل عن صفوف أسود الفيستيفال مؤكدًا أنّ قائد الفريق، ماركو رويس، هو قدوته في الملاعب .

بروسيا دورتموند حقق السوبر الألماني بالفوز بثنائية نظيفة على بايرن ميونخ صنع فيها سانشو هدفًا وسجل آخر.

وقال سانشو في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أعلم ما الذي يخبئه المستقبل ولكن لم يحدث أبدًا أنني عبرت عن عدم سعادتي في دورتموند، بالعكس أعتقد كل شيء يسير على ما يرام".

وتابع: "حينما جئت إلى بروسيا شعرت بالرهبة من قوة الفريق وخاصة أنني كنت بعمر 17 عامًا فقط ولكنها كانت فرصة رائعة للاستمرار".

لاعب مانشستر سيتي السابق تطرق للحديث عن مساعدة ماركو رويس له في بداية موضحًا أنّه يضعه دائمًا مثلًا أعلى ويرغب في أن يكون مثله في المستقبل.

من جانبه، أكد هانز خواكيم فاتسكه، المدير الرياضي لدورتموند، استمرار سانشو للموسم المقبل في صفوف النادي.

وواصل: "نجحنا في جلب صفقات جيدة لأننا قررنا دخول سوق الانتقالات مبكرًا مما قلل من الأسعار وأعتقد أننا قمنا بعمل رائع وجلبنا صفقات مناسبة للفريق".

واختتم: "لدينا العديد من الأهداف خلال الموسم المقبل ونحاول الجمع بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرات بغية صناعة فريق قوي قادر على حصد الألقاب".

جدير بالذكر أنّ آخر تتويج لبروسيا دورتموند بالسوبر الألماني يرجع إلى 2014 بالتغلب على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة.