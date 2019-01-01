سانشو: أحب جوارديولا ولكن أفضل البقاء في دورتموند

سانشو ينفي عودته إلى مانشستر سيتي رغم ارتباطه بجوارديولا ويؤكد أن مستقبله مع دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم بوروسيا دورتموند الشاب سانشو إنه سعيد مع فريقه ويرى مستقبله فقط مع الجراد الأصفر.

وكان سانشو قد انتقل إلى دورتموند قبل بداية الموسم الماضي قادمًا من مانشستر سيتي.

وبعد تألقه مع أسود الفيستيفاليان في موسمه الأول، تحدث البعض عن عودته مرة أخرى إلى أبطال البريميرليج.

وحول ذلك، قال سانشو إنه يحب بيب جوارديولا كثيرًا كمدرب وكشخص قبل أي شيء، ولكنه لن يعود إلى مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وأضاف: "لقد بدأت رحلة هنا في سيجنال إيدونا بارك وحظيت بتجربة رائعة وبدعم كبير من الجميع بشكل لم أكن لأصدقه في البداية"

وتابع: "أود مواصلة هذه الرحلة، أتمنى أن أستمر هنا وأحقق المزيد من النجاحات، على الرغم من أنني أقدر مانشسستر سيتي وبيب جوارديولا كثيرًا"

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يذكر أن بوروسيا دورتموند قد حل وصيفًا على مستوى جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم المنصرم خلف البطل بايرن ميونيخ.