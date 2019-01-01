ساندرو: يوفنتوس يواجه منافسة شرسة على الدوري هذا الموسم

مدافع يوفنتوس الإيطالي يشيد بالمنافسة على لقب الدوري هذا العام

شدد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس الإيطالي على قوة فريق أتلانتا مشيراً إلى أنه من الفريق التي ستناقس بقوة على اللقب هذا الموسم.

وقال ساندرو في تصريحات تلفزيونية: "هناك العديد من الفرق القوية هذا العام، أعتقد أننا سنواجه منافسة شرسة مع إنتر ونابولي وأتلانتا".

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وقلص أتلانتا الفارق بينه وبين يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري بالأمس إلى ثلاث نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول.

وتابع: "نحن بحاجة إلى منح دي ليخت بعض الوقت، أنا أره يتطور بشكل سريع وكبير إنه مدافع كبير".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يستعد لمواجهة جنوى، مساء الأربعاء، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.