ساندرو روسيل: هددوني في السجن لكوني كتالوني ورئيس برشلونة!

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة الأسبق!

كشف ساندرو روسيل رئيس برشلونة الأسبق عن تلقيه تهديدات بالقتل أثناء تواجده في الحبس الاحتياطي على ذمة العديد من القضايا.

وقال روسيل في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حتى لو كان كل ما اتهموني به صحيحًا لم يكن قضاء 24 ساعة في إسبانيا (في الحبس الوقائي) كافيًا خذ إفادة ثم سنحكم عليك لكنني لم أمضِ عامين أبدًا، فلدي سجل من الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية خاصة مزعومة، لدينا سجل في إسبانيا، وليس أنا فقط ولكن أيضًا شريكتي جوان بيسولي".

وأضاف: "التفكير في من يقف وراء هذه التهم والبحث عن القرائن، كنت أفكر في القضية، وأبحث عن من يقف ورائها، وأعتقد أنني أعرفها لكن بما أنني ما زلت لا أستطيع إثبات ذلك، لا يمكنني قول شيء لكنني سأثبت ذلك".

وأكمل: "لقد هددوني مرتين، مرة لكوني كتالونيًا والأخرى لكوني رئيسًا لبرشلونة، جاء أحدهم وقال لي: إما أن تدفع لي كل ما أطلبه أو سأفجرك، خرج زملائي وأوقفوه لقد حدث لي مرة في مدريد ومرة ​​أخرى في برشلونة، لكن في المرتين قاموا بحمايتي دون أن أسأل، في مدريد كان هناك العديد من الكولومبيين، لأنه سجن للجرائم الدولية لذا فإن جميع مهربي الكوكايين موجودون هناك، لذلك كان الكولومبيون من برشلونة ولدي علاقة كبيرة معهم لأننا تحدثنا عن كرة القدم، وما إلى ذلك".

وأضاف: "في سجن برشلونة أصبحت ودودًا للغاية بينما كان يوجد الكثير من الغجر في السجن وكان الشخص الذي هددني غجريًا كان هناك تهديدات لكن كنت مسيطر عليها، ليس الأمر مثل الأفلام التي نشاهدها على التلفاز".

وأتم: "لقد تلقيت حتى الآن ست قضايا، و تمت تبرئتي من خمس قضايا وليس لدي سوى قضية واحدة معلقة أن مكتب المدعي العام يتهمني بالاتجار في الأعضاء البشرية".